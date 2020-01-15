Фотоальбом

В Москве прошла премьера фильма «Проксима»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошел премьерный показ фильма ПРОКСИМА. Картину представил кинообозреватель Денис Виленкин, а также российские актеры, принимавшие участие в съемках, Алексей Фатеев и Игорь Филиппов.

Почетными гостями показа стали: Герой Российской Федерации, Герой Советского Союза, рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов) Сергей Крикалев и руководитель пресс-службы государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Устименко.

Фильм выходит в российский кинотеатральный прокат 16 января 2020 года.

Фото с премьеры предоставлены компанией TenLetters.

 

15.01.2020

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