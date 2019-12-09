Премьера фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном Киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ, киноверсии юбилейного шоу Примадонны в Кремлевском дворце. С 31 октября проект гастролирует по стране, и шоу уже видели жители 75 городов России от Дальнего Востока до Калининграда. Месяц зрители встречали фильм полными залами, и наконец картина появилась в прокате центральной России.

Московская публика с нетерпением ожидала появления Аллы Борисовны и встретила певицу овациями. Помимо главной звезды шоу фильм представили создатели: продюсеры Константин Эрнст, Михаил Врубель генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, режиссер киноверсии Татьяна Гулина, постановщики Артем Овчаренко и Егор Дружинин.

По красной дорожке прошли звездные гости: Леонид Якубович, Алла Будницкая, Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Ангелина Вовк, Светлана Дружинина, Михаил Гуцериев, Федор Бондарчук, Екатерина Волкова, Юлия Самойлова, Алика Смехова, Марина и Валентин Юдашкины, Филипп Григорьян, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Тимур Соловьев, Ольга Ушакова, Юрий Николаев, Никита Пресняков и Алена Краснова, Дмитрий Борисов, Марина Ким, Юрий Аксюта, Артур Гаспарян, Ирина Розанова, Екатерина Мцитуридзе и другие.

Алла Борисовна поднялась на сцену в финале фильма под аплодисменты зала и крики «Браво!». Певица поблагодарила команду киноверсии своего шоу и зрителей. «Вот, собственно, это и есть концерт, который я назвала «Постскриптум», это все то недосказанное, что я, Слава Богу, успела досказать!».

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип». Фотограф: Геннадий Авраменко.

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09.12.2019