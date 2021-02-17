В Москве прошла премьера фильма «Пугало»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

15 февраля в большом зале киноцентра «Октябрь» кинопрокатная компания «Про:взгляд» и журнал «Искусство кино» в рамках проекта КАРО.Арт провели премьеру якутского фильма ПУГАЛО, триумфатора «Кинотавра» 2020 года.

Картину представили главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, президент «Кинотавра» Александр Роднянский и режиссер ленты Дмитрий Давыдов. А главная актриса Валентина Романова-Чыскыырай, которая известна как этно-певица, исполнила для зрителей одну из своих композиций.

«Для нас очень важно сейчас выходить за свои рамки. Для нас это большой шаг вперед», − отметил режиссер картины Дмитрий Давыдов.

В широкий прокат ПУГАЛО выйдет уже 25 февраля, а в некоторых городах уже стартовали премьерные показы.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Про:взгляд».

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17.02.2021