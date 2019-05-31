В Москве прошла светская премьера фильма «Рокетмен»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась премьера музыкальной фантазии об Элтоне Джоне РОКЕТМЕН. Гостей вечера ждала атмосфера концерта и закулисья шоу большой звезды: красная (точнее – синяя) дорожка, конфетти, диско-шары, сцена с настоящим роялем. Дополнительное вдохновение дарил партнер мероприятия «Боржоми».

Первыми картину, на днях произведшую фурор на Каннском кинофестивале, оценили Ирина Хакамада, Ирина Безрукова, Дарья Михалкова, Ольга Шелест, Влад Соколовский, Ситора Алиева, Григорий Калинин, Анна Александрова, Мариам Андреевская и другие.

Лента выходит в широкий прокат 6 июня. В избранных кинотеатрах ее можно увидеть уже сейчас.

Фото с премьеры предоставлены компкнией «Централ Партнершип».

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31.05.2019