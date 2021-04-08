Второй международный форум «Российский кинобизнес». День 3

Фотоотчет из Конгресс-холла Центра Международной Торговли

С 5 по 7 апреля в Конгресс-холле Центра Международной Торговли в Москве проходил отраслевой форум «Российский кинобизнес». Он проводился в традиционном, очном формате. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с третьего дня мероприятия.

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08.04.2021