Фотоальбом

Второй международный форум «Российский кинобизнес». День 3

Фотоотчет из Конгресс-холла Центра Международной Торговли

С 5 по 7 апреля в Конгресс-холле Центра Международной Торговли в Москве проходил отраслевой форум «Российский кинобизнес». Он проводился в традиционном, очном формате. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с третьего дня мероприятия.

 

08.04.2021

Фотоальбомы

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь

В Москве прошла премьера мультфильма «100% волк»

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Фотоотчет из Конгресс-холла Центра Международной Торговли

Второй международный форум «Российский кинобизнес». День 2

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Фотоотчет из Центра Международной Торговли

Второй международный форум «Российский кинобизнес». День 1

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