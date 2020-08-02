В столице прошла премьера фильма «Русалка в Париже»

Фотоотчет из летнего кинотеатра «КАРО Эрмитаж»

В рамках открытия летнего кинотеатра «Каро Эрмитаж» состоялась светская премьера французского фильма РУСАЛКА В ПАРИЖЕ. Лента рассказывает о талантливом артисте с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Его сердце – неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек французской столицы. Все изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин…

Главные роли в картине Матиаса Мальзьё исполнили Мэрилин Лима, Николя Дювошель и муза Альмодовара, испанская актриса Росси де Пальма.

В уютной атмосфере кинотеатра под открытым небом в самом центре города на премьеру фильма собрались российские знаменитости: Ирина Безрукова, Полина Фаворская, Егор Дружинин, Дарья Повереннова, Лариса Вербицкая, Илья Бачурин, Елена Борщева, Дарья Михалкова, Антон Риваль, Алена Чехова, Даниил Белых, Виктория Рунцова, Margo и другие.

РУСАЛКА В ПАРИЖЕ уже идет в российских кинотеатрах.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Вольга».

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02.08.2020