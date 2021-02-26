В Москве прошла премьера комедии «Рашн Юг»

25 февраля, в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии РАШН ЮГ.

Картину зрителям представит съемочная группа фильма: продюсеры Александр Андрющенко, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, креативный продюсер Жора Крыжовников, режиссер Антон Федотов, актеры Семён Трескунов, Риналь Мухаметов, Александр Метёлкин, Роман Мадянов, Сергей Лавыгин, Катя Кабак, Полина Ауг, Дарья Фекленко, Олег Газманов, Ирина Демидкина, Дарья Руденок, Ольга Дибцева, Магомед Муртазаалиев и другие.

Первыми зрителями фильма стали Филипп Киркоров, Варвара Шмыкова, Андрей Бурковский, Анастасия Уколова, Янина Студилина, Денис Шведов, Олег Трофим, Юлия Паршута, Алексей Казаков, Оксана Карас, Сергей Сельянов, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Евгений Сангаджиев, Игорь Матвиенко, Александра Ревенко, Анжелика Каширина, Трой Харли, Игорь Жижикин, Сергей Одинцов, Михаил Еремеев, Яна Аносова, Lova Lova, Мария Луговая, Маргарита Иноземцева, Нелли Ермолаева, Анастасия Калашникова, Таша Белая, Марго Овсянникова и многие другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией Sony. Фотограф: Анна Темерина.