В Москве прошла премьера фильма «Русский рейд»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

29 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма РУССКИЙ РЕЙД. Мероприятие было организовано при поддержке руководства благотворительного фонда «Кирилла и Мефодия» Юрия Щемерова и Андрея Галущенко.

Премьеру посетили звездные гости: кикбоксер Владимир Минеев (чемпион Европы и мира), Владимир Епифанцев с женой Юлией, Карина Мишулина, Екатерина Соломатина с мужем Александром Калушкиным, Юрий Сапунов, Иван Котик, блогер-миллионник Дан Вирлан, Таня Герман, Ольга Лоянич, Евгений Старобинец, Евгения Короткевич, Денис Крючков, Елена Князева, Хасл и Мара Ян, Анастасия Барашкова, Pally, Елена Фрейма и другие.



РУССКИЙ РЕЙД − боевик, созданный в лучших традициях американского сценарного искусства. Именно это сочетание позволяет с уверенностью заявить, что команде проекта удалось создать качественный экшн. Проект уникален тем, что акцент в нем делается на красоту кадра, раскрывающего динамику движения боевых единоборств. Прокатчиком фильма на территории РФ является компания «Централ Партнершип».

В широкий прокат фильм выходит 1 октября 2020 года.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой картины.

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30.09.2020