Фотоальбом

В Москве прошел показ документального сериала «Русские каникулы»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

31 мая в кинотеатре «Художественный» состоялся светский показ финальных серий документального сериала Натальи Водяновой и Михаила Зыгаря «Русские каникулы», организованный видеосервисом PREMIER. Шоу супермодель представила вместе с сыном Лукасом Портманом. В ходе public talk Наталья Водянова заявила, что обдумывает второй сезон сериала. 

Закрытый показ «Русских каникул» посетили Ксения Собчак, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Полина Китценко, Ирина Безрукова, Елена Летучая, Ульяна Сергеенко, Сергей Полунин, Владислав Лисовец и другие звезды. Особым гостем стала бабушка Натальи Водяновой, Лариса Гавриловна — ей сериал понравился.

В ходе public talk Наталья Водянова и Михаил Зыгарь также рассказали о деталях съёмок шоу. 

 

01.06.2021

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