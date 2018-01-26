Фотоальбом

В Москве прошла большая премьера фильма «Селфи»

Фоототчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

25 января в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера триллера СЕЛФИ. Гостей приветствовали режиссер фильма Николай Хомерики, продюсеры Петр Ануров, Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, сценарист и автор одноименной книги Сергей Минаев, а также актеры, Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Северия Янушаускайте, Анна Михалкова и другие.

Гостями премьеры стали: Паулина Андреева, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Артем Михалков, Илья Бачурин, Мария Шалаева, Владимир Хотиненко, Алиса Хазанова и Дмитрий Шохин, Ника Белоцерковская, Мария Фёдорова и Павел Деревянко.

СЕЛФИ выходит в широкий российский прокат уже 1 февраля 2018 года.

Фото предоставлены пресс-службой WDSSPR Disney 

 

26.01.2018

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