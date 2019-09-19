В Москве состоялась премьера фильма «Сестренка»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В Москве в кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ фильма СЕСТРЕНКА, снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Картину гостям представили: режиссер Александр Галибин, автор сценария Айдар Акманов, оператор Михаил Агранович, продюсер и учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов, продюсеры Михаил Курбатов и Дмитрий Фикс, а также актеры Арслан Крымчурин, Марта Тимофеева и Сулпан Абдрахимова.

«Повесть, к которой мы прикоснулись, настолько глубока и объемна, что дай Бог, чтобы хватило наших сил порадовать вас и окунуть в её неповторимую атмосферу, — сказал режиссер картины Александр Галибин, обращаясь к зрителям премьерного показа. — Нам было важно передать в фильме дух повести Мустая Карима, ту тонкость, которая есть внутри этого произведения. Удивительная атмосфера повести, башкирское слово, которое мы пытались сохранить, очень дорого нам всем. И мы бы очень хотели, чтобы сегодняшний вечер оставил в вашем сердце теплый и добрый след».

На московской премьере создателей картины поддержали: уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, Марина Жигалова-Озкан, Валентин и Марина Юдашкины, Никас Сафронов, Григорий Подземельный и другие.

Военная драма «Сестрёнка» снята кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. Премьера приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В широкий прокат картина выходит 19 сентября.

Фото с премьеры предоставлены WDSSPR Disney.

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19.09.2019