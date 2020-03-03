В Москве прошла премьера фильма «Sheena667»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

2 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма SHEENA667, первой полнометражной картины актера Григория Добрыгина. Среди гостей премьеры были Ингеборга Дапкунайте, Егор Корешков, Полина Максимова, Александр Горчилин, Амбарцум Кабанян, Мария Машкова, Михаил Идов, Ирина Чеснокова, Артур Бесчастный, Снежана Самохина, Мириам Сехон, Сергей Поварницын, Ксения Пунтус, Данила Чванов, Дмитрий Исхаков, Артем Тульчинский и другое.

После фильма состоялось обсуждение картины со зрителями, кинокритиком Антоном Долиным и съемочной группой (Григорий Добрыгин, Юлия Пересильд, Владимир Свирский, Александр Родионов, Михаил Кричман, Андрей Понкратов), более часа зрители задавали вопросы и делились своими впечатлениями о фильме.

Режиссерский дебют актера Григория Добрыгина стал первым российским фильмом кинопрокатной компании A-One Films. По сюжету, Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский) любят друг друга. Они мирно живут и работают в автосервисе на окраине города, пока в их жизнь не вторгается третий лишний − Интернет. Виртуальная любовь ставит под угрозу вполне реальное семейное счастье.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Роттердаме, а на «Кинотавре» фильм получил приз за лучший дебют от журнала «Искусство кино». Фильм выходит в прокат 26 марта.

Фото с премьеры предоставлены компанией A-One Films.

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03.03.2020