На ММКФ представили сериал «Шерлок в России»

Фотоотчет из киноцентра «Каро 11 Октябрь»

6 октября в киноцентре «Октябрь» в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера оригинального киносериала START «Шерлок в России». Показ совместного проекта START и продюсерской компании «Среда» прошел при участии создателей проекта и гостей кинофестиваля.

Картину представил режиссер проекта Нурбек Эген, исполнитель роли самого известного сыщика в мире Максим Матвеев (часы Chopard из коллекции L.U.C Lunar Big Date) и продюсеры сериала Ирина Сосновая и Александра Ремизова, представил гостей Стас Тыркин − член отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля. Гостями мероприятия стали: Марина Зудина (серьги Mercury), Роман Маякин, Сабина Ахмедова (серьги Mercury), Екатерина Гусева, Кирилл Кяро, Александра Ревенко, Дарья Екамасова и другие.

По сюжету Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю. Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.

«Мы рады, что премьера сериала «Шерлок в России» прошла именно в рамках Московского международного кинофестиваля, официальным партнером которого в этом году является START, − рассказала продюсер проекта Ирина Сосновая. − Для нас большая честь, что «Шерлок в России» стал единственным сериалом, показанным в рамках ММКФ, и мы благодарим фестиваль и сеть КАРО за возможность показать наш проект на большом экране. Думаю, что ирония, благодаря которой Холмс справляется со всеми трудностями и раскрывает дела сейчас особенно необходима нам всем».

Премьера сериала на START состоится 22 октября, в этот день на сервисе появится два эпизода.

Фото с премьеры предоставлены видеосервисом START.

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07.10.2020