«Серебряные коньки» открыли ММКФ

Фотоотчет из кинотеатра «Россия»

1 октября столице стартовал 42-ой Московский международный кинофестиваль. Фильмом открытия ММКФ стало романтическое приключение СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ производства «Централ Партнершип», Группы компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалк­ова при участии телеканала «Россия 1».

Картину представили режиссер Михаил Локшин, актеры Соня Присс, Федор Федотов, Кирилл Зайцев, Юрий Колокольников, Александра Ревенко, продюсер Петр Ануров, оператор Игорь Гринякин, сценарист Роман Кантор, ведущий продюсер Григорий Стоялов, а также исполнители главных ролей − дебютанты Соня Присс (платье Valentino, украшения Garrard @mercury_russia) и Федор Федотов (костюм Brioni, часы Chopard @mercury_watches).

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Фильм выходит в широкий прокат 10 декабря.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип».

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02.10.2020