В столице прошла премьера «Серебряных коньков»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ производства «Централ Партнершип», ГК ГПМ КИТ, «Кинослово», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия 1».

Первым зрителям картину представили создатели проекта: продюсеры Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Григорий Стоялов, режиссер Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор, актеры Соня Присс, Федор Федотов, Юра Борисов, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко, Алексей Гуськов, Дмитрий Лысенков, Василий Копейкин, Марго Адаева и др. Специально на премьеру из Лондона прилетел композитор картины Гай Фарли.

Исполнительница главной роли Соня Присс выбрала платье от Alena Akhmadullina и дополнила образ украшениями Garrard, а ее партнер по фильму, Федор Федотов, появился на красной дорожке в смокинге Ermenegildo Zegna и часах Chopard.

Гостями премьеры стали: Ольга Любимова, Владимир Мединский, Александр Петров, Аглая Тарасова, Сергей Бурунов, Марина Жигалова-Озкан, Максим Виторган, Юлия Хлынина, Павел Деревянко, Александр Цыпкин, Владимир Мишуков, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Мария и Владислав Опельянц, Алексей Боков с семьей, Илья Стюарт, Светлана Тегин, Оксана Кравчук, Илья Бачурин и другие.

Перенестись в Петербург рубежа XIX-XX вв. и отправиться в главное новогоднее киноприключение можно с 10 декабря.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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09.12.2020