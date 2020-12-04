В Петербурге прошла звездная премьера «Серебрянных коньков»

Фотоотчет из Александринского театра

На исторической сцене Александринского театра состоялась премьера волшебного приключения для всей семьи СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ производства «Централ Партнершип», ГК ГПМ КИТ, «Кинослово», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия 1».

На премьерный показ в Санкт-Петербург приехали создатели фильма: режиссер Михаил Локшин, продюсер Петр Ануров, актеры Юра Борисов, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов. Команда фильма вместе с исполнителями главных ролей, питерскими дебютантами Соней Присс и Федором Федотовым, представила ленту на сцене легендарной Александринки и поблагодарила театр за возможность показать кинокартину в таком знаковом месте.

«Идея этой картины родилась как ода этому городу, и я очень рад что премьера проходит именно здесь», − рассказал со сцены режиссер фильма Михаил Локшин.

Перенестись в Петербург рубежа XIX-XX вв. и оценить главное новогоднее киноприключение на большом экране пришли знаменитости Северной столицы: Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Анна Озеркова, Юлия Матвиенко, Сэмми Джабраиль, а также специально приехавшие из Москвы Аглая Тарасова, Артем Михалков, Роман Прыгунов, Анна Шевчук, Екатерина Кононенко и Илья Тютенков, Сергей Корнихин.

Зал, в связи с ограничениями заполненный лишь на 25%, встретил картину овациями.

Фото с премьеры предоставлны компанией «Централ Партнершип».

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04.12.2020