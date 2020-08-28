В Москве прошла премьера мультфильма «Сказки серого волка»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

27 августа в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера мультфильма СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА. Он поставлен по мотивам книги Роальда Даля, автора «Чарли и шоколадной фабрики» и основан на иллюстрациях Квентина Блейка. Режиссеры − номинанты на премию «Оскар» − Джейкоб Шух и Ян Лахойер. В мультфильме обыгрываются сюжеты известных сказок с совершенно неожиданным развитием историй, объединенных одним рассказчиком и непосредственным участником событий – Серым Волком. У фильма несколько фестивальных наград, включая BAFTA Children’s Award, European Animation Awards, Annecy Animation Festival.

Перед началом сеанса к гостям с экрана обратился Иван Охлобыстин, озвучивший главного героя и рассказчика – Серого Волка, сказал, что хоть на премьеру он и не смог приехать из-за съемок, но маленькие зрители могут быть уверены, что в образе волка он всегда рядом.

Со своими семьями на показ пришли Даниил Белых, Егор Колыванов, Юлия Такшина, Анастасия Гребенкина, Эдгар и Аскольд Запашные, Федор Лавров, Арина Шарапова, Алика Смехова, Группа #Неговоримаме, дочь певицы Славы Александра Морозова и другие.

Мультфильм выходит в прокат 3 сентября.

Фотографии с премьеры редоставлены компанией «Капелла Фильм».

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28.08.2020