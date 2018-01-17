В Москве прошла премьера фэнтези «Скиф»

Фотоотчет из кинотеатра «Космос»

16 января в московском кинотеатре «Космос» в состоялась большая столичная премьера фильма кинокомпании СТВ СКИФ. Фильм представили: режиссер Рустам Мосафир, продюсер Сергей Сельянов, оператор-постановщик Дмитрий Карначик а также актеры Алексей Фаддеев, Юрий Цурило, Виталий Кравченко, Василиса Измайлова, художник по костюмам Надежда Васильева и многие другие члены съемочной группы.

В фойе кинотеатра до начала показа гости могли рассмотреть и сфотографироваться с юношами и девушками в великолепных костюмах, созданных Надеждой Васильевой специально для фильма.

Посмотреть фильм и поздравить создателей с премьерой пришли режиссер Борис Хлебников, продюсер Игорь Толстунов, режиссер и продюсер Бакур Бакурадзе, режиссер Клим Шипенко с женой Соней Карпуниной, режиссер Юрий Быков, актер Денис Шведов, актер Александр Самойленко, Егор Дружинин, актриса Юлия Франц, актеры Данила Якушев, Арарат Кещан, Денис Никифоров и многие другие.

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть.

Фильм СКИФ выйдет в прокат 18 января.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Наше кино»

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17.01.2018