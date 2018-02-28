В столице прошла премьера ленты «Со дна вершины»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась масштабная премьеры экшн-драмы СО ДНА ВЕРШИНЫ. В центре истории – молодой спортсмен, который в результате несчастного случая теряет ноги, но не сдается и продолжает бороться за свои мечты и за свою любовь.

Прототипом главного героя стал двукратный паралимпийский чемпион Алексей Мошкин. Вместе с ним первым зрителям картину представили звезды проекта – Павел Шевандо, Наталья Бергер, Нонна Гришаева, Владимир Вдовиченков, Сергей Никоненко, а также продюсеры – Тамара Цоцория, Константин Кутуев, Руслан Витрянюк и Анатолий Царик.

Оценить ленту и поздравить создателей пришли Ирина Безрукова, Эммануил Виторган, Анна Чапман, Арина Шарапова, Екатерина Волкова, Сергей Проханов, Константин Крюков, Лариса Вербицкая, Дарья Михалкова, Андрей Бартенев, Анфиса Черных, Сергей Филин, Алена Бабенко, Вячеслав Манучаров, Марк Тишман, Игорь Матвиенко, Сергей Железняк и др.

СО ДНА ВЕРШИНЫ выходит на экраны страны 1 марта.

Фото предоставлены PR-службой «Централ Партнершип»

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28.02.2018