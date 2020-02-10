В столице прошла премьера фильма «Соник в кино»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 17 Sky»

В минувшие выходные в столичном кинотеатре «Каро Sky 17» состоялась премьера фильма про самого быстрого ежа в мире – СОНИК В КИНО. Гостей мероприятия ждало множество тематических развлечений: аквагрим, синяя сахарная вата, фотозона «буллет-тайм» и встреча с виновником торжества – легендарным Соником!

Головокружительное комедийное экшн-приключение первым зрителям представил Антон Комолов, голос Соника в России.

Получить заряд позитивных эмоций и увидеть любимого героя на большом экране пришли звездные гости, среди них: Света Иванова, Маша Цигаль, Снежина Кулова, Анастасия Меськова, Григорий Верник, семья Филиных, Алена Чехова, Николай Зверков, Анастасия Гребенкина, Федор Бавтриков, Сарик и Гевонд Андреасяны, Карина Мишулина, Артур Цветков (vj Арчи) и др.

Фото предоставлены кинокомпанией «Централ Партнершип» (Фотограф: Геннадий Авраменко)

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10.02.2020