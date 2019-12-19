В Москве прошла грандиозная премьера «Союза спасения»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма СОЮЗ СПАСЕНИЯ от «Дирекции кино» и Первого канала. Представлять ленту зрителям вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и главных актеров − Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко и других. В числе первых зрителей были Иван Ургант, Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Верник, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Дмитрий Шепелев, Александр Цыпкин, Алена Долецкая, Юлия Барановская и многие другие.

Прочувствовать атмосферу первой трети XIX века гостям позволили установленные в киноцентре декорации: участники кинопремьеры стали свидетелями аристократичного и армейского быта того времени. Перед входом в «Октябрь» гостей встречал караул, смена которого происходила каждые десять минут, а территорию патрулировали конные разъезды. Внутри кинотеатра также можно было принять участие в различных перформансах − от светского приема и урока французского до аттракциона «Шампанское по-гусарски», во время которого гусар открывает бутылку игристого вина, срубая горлышко сабельным ударом. К просмотру фильма гостей пригласили короткой дробью 30-ти барабанов.

23 декабря премьеры фильма пройдут одновременно в 13 городах России, в широкий прокат СОЮЗ СПАСЕНИЯ выйдет 26 декабря.

Фото с премьеры предоставлены Первым каналом и «Дирекцией кино».

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19.12.2019