Фотоальбом

В столице прошла светская премьера новых «Звездных воин»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

Московская премьера фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД состоялась вечером, 17 декабря, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Картину гостям представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе.

Первыми зрителями финального эпизода легендарной космической саги стали Ирина Горбачева, Михаил Хасая, Влад Соколовский, Доминик Джокер, Илья Бачурин, Ясмина Муратович, Женя Малахова, Никита Еленев, Софья Донианц, Роман Архипов, Ксения Суркова, Анна Александрова, Ирина Безрукова, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко и другие.

Фото с премьеры предоставлены Disney

 

18.12.2019

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