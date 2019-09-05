В Москве прошла премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

4 сентября в Москве, в киноцентре «Октябрь», состоялась премьера восьмисерийной драмы Бориса Хлебникова «Шторм».

Картину представили: режиссер Борис Хлебников, актеры Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина, Дарья Жовнер, Дмитрий Лысенков, Наталья Рогожкина, Анна Пармас, Анна Рыцарева, продюсеры Эдуард Илоян, Рубен Дишдишян, Ирина Сосновая, а также генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

По сюжету Сергей Градов (Александр Робак) работает в антикоррупционном отделе и расследует громкое дело о хищении денежных средств, связанное с обрушением крыши во Дворце Спорта. В это время выясняется, что его невесте Марине (Анна Михалкова) нужна срочная пересадка печени. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, Градов меняет свои планы и отказывается от идеи посадить главного виновного по делу о хищении – бизнесмена Крюкова. Следователю приходится идти на страшные поступки, взятки и убийства, чтобы спасти Марину от смертельной болезни и не погибнуть самому. Изворотливый ум и способность выстраивать многоходовые схемы делают Градова практически неуловимым. Но его друг Осокин (Максим Лагашкин) из убойного отдела начинает догадываться, кто стоит за чередой загадочных преступлений и убийств. И хоть доказательств нет никаких, для Осокина становится делом чести изобличить своего друга.

Онлайн-премьера двух эпизодов состоялась на START 5 сентября, далее серии будут выходить по одной в неделю по четвергам.

Фотографии с премьеры предоставлены PR-службой START.

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05.09.2019