В Москве прошел «Фестиваль уличного кино»

Фотоотчеты из парка «Зарядье»

В Москве в амфитеатре парка «Зарядье» прошел показ десяти короткометражных картин основной конкурсной программы Фестиваля уличного кино и фильмов финалистов всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности», снятых на мобильный телефон. Конкурс проводился в течение всего лета в рамках Фестиваля уличного кино при поддержке компании OPPO.

По окончании просмотра фильмов зрители проголосовали за понравившуюся короткометражку светом своих фонариков, мобильных телефонов и зажигалок. Организаторы замерили уровень света и определили народного фаворита. Победителем стал фильм «Болванка» режиссера Никиты Власова.

Александр Щеряков, генеральный продюсер фестиваля: «В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас лучшие. Это по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы».

В Санкт Петербурге в пространстве Севкабель Порта в рамках фестиваля «Питер, я люблю тебя!» состоялся показ специальной программы Фестиваля уличного кино, в которую вошли фильмы участники и победители кинофестивалей «Кинотавр», «Короче и «Движение» и лучшие короткометражки молодых российских режиссеров за последние 5 лет.



«Фестиваль стал ярчайшей точкой на кинематографической карте России, − говорит Игорь Мишин, председатель Попечительского совета фестиваля. − Это народный фестиваль, который дает возможность смотреть российские короткометражки зрителям совсем небольших поселков и городов, не говоря уже о столицах регионов. Это шанс молодым режиссерам получить зрительское признание и заявить о себе на всю страну. В этом году фестиваль дает возможности для творческой реализации, предлагает молодым авторам и режиссерам участвовать в творческих конкурсах, что превращает его еще и в творческую лабораторию. В следующем сезоне мы продолжим открывать новые горизонты и запустим конкурс веб-сериалов с вертикальной ориентацией кадра».

Фестиваль уличного кино проходит с 12 июня по 1 октября в более чем 1000 городах России. Свыше миллиона зрителей по всей стране выходят на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

Фестиваль уличного кино – один из самых крупных киносмотров, победителя которого выбирает народное жюри.

Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов, онлайн-кинотеатра Okko и компании Tele2.

Фото предоставлены PR-службой фестиваля

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02.09.2019