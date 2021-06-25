В Москве прошла премьера фильма «Судьба диверсанта»

На премьере присутствовали режиссер Дмитрий Астрахан, актеры фильма и другие создатели фильма.
Мероприятие началось со сбора гостей, потом режиссер Дмитрий Астрахан и актер Владимир Тимофеев торжественно открыли большую коробку с сюрпризом, в котором был яркий пятикилограмовый торт, посвященный выходу картины на российские экраны. Затем все гости отправились в зрительный зал смотреть остросюжетную картину о подвиге советских партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
25.06.2021