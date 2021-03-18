Анимационный фестиваль в Суздале открылся в очном формате

Фотоотчет с церемонии открытия

17 марта в Турцентре «Суздаль» состоялось праздничное открытие XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино. Главная сцена и фойе были украшены плакатами художников и конкурсантов фестиваля на тему анимации в стиле советского конструктивизма. Вел вечер сценарист и поэт Вадим Жук.

В этом году фестиваль празднует 20 лет на Владимирской земле. С теплым приветственным словом обратилась к гостям форума заместитель директора Департамента культуры Владимирской области Ольга Демина. Онапожелала фестивалю продолжения добрых традиций, а всем зрителям - замечательных просмотров и потрясающей атмосферы. Директор фестиваля Александр Герасимов в своей вступительной речи поблагодарил администрацию области за многолетнее плодотворное сотрудничество, а также отметил высокую активность участников в мероприятиях фестиваля в течение всего года.

Публике представили победителей конкурсов заставки и неофициального плаката. Гости впервые увидели официальную заставку ОРФАК «Гига Плазматическая Митохондриальная Евглена», которая будет предварять фестивальные показы и мероприятия в течение всего года. Авторы лучшего плаката Екатерина Ватель и лучшей заставки Илья Вышкварок получили награды в качестве путевки в Суздаль на весь срок фестиваля.

Александр Герасимов и Вадим Жук представили жюри авторской и жюри коммерческой анимации, которые определят судьбу призов для фильмов-конкурсантов. Лучшие авторские фильмы выберут: эстонский режиссер, художник и сценарист анимационного кино Прийт Тендер, сценарист и продюсер Ирина Марголина, режиссер Владимир Хотиненко, режиссеры и художники анимационного кино Леонид Шмельков и ЕлизаветаСкворцова. В состав жюри конкурса коммерческой анимации вошли: продюсер и киновед, генеральный директор «Московского кино» Наталья Мокрицкая; писатель, сценарист, продюсер Олег Рой; продюсер, режиссер анимационного кино Елена Чернова.

По завершении торжественной части программный директор ОРФАК Наталья Лукиных с экрана презентовала первую конкурсную программу, а PR-директор фестиваля Алёна Сычева пригласила на сцену авторов, которые коротко представили свои работы. По традиции первый киносеанс состоит из работ разных категорий короткометражного кино. Конкурсную программу открыл социальный ролик «Пандемия» режиссера Полины Кампиони, поддерживающий врачей и посвященный их нелегкому самоотверженному труду. Далее зрители увидели студенческие работы «Дерево» режиссера Александры Нетунаевой и «Болото» режиссера Веры Вьюгиной, короткометражные фильмы «Начало света» Анастасии Мелиховой и «Дылда» Анастасии Жакулиной, сериал Ирины Эльшанской «Волк Наоборот», дебютную работу Натальи Данилевской и Александра Веселова «Колпачок – это личное дело каждого», фильм «Чудесная страна» режиссеров Юлии Войтовой и Александра Гейфмана.

После конкурсного показа состоялся дружеский ужин, а завершился первый день фестиваля зажигательным концертом gypsy-jazz группы The BigBuddy Band, осуществленным при поддержке студии «Союзмультфильм».

Фото с премьеры предоставлены компанией «Мастер Фильм».

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18.03.2021