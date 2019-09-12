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В Москве прошла премьера фильма «Тайна печати дракона»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве состоялась премьера фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Фильм представили продюсер Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, исполнители главных ролей  Анна Чурина, Юрий Колокольников, Александр Робак и другие.

Гостями премьеры стали: Юлия Снигирь, Елена Захарова, Екатерина и Александр Стриженовы, Рената Пиотровски, Наталья Лесниковская, Алена Чехова, Клим Шипенко, Владислав Флярковский, Джаник Файзиев, Анастасия Меськова, Вячеслав Тельнов, Светлана Дрыга, Мария Лисовая и другие

ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА –  вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг), который по приказу царя Петра отправляется в Китай. Первая часть киносаги называлась ВИЙ 3D. Она вышла на экраны в 2014 году и стала первым российским фильмом, собравшим в нашем прокате миллиард рублей. ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА станет новой российской картиной, которую покажут в IMAX. Это седьмой по счету российский фильм в IMAX за всю историю работы корпорации в России.

Фотографии с премьеры предоставлены пресс-службой компании «Наше кино».

 

12.09.2019

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