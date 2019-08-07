Фотоальбом

Квентин Тарантино посетил Москву и пообщался с прессой

Фотоотчет из отеля The Ritz Carlton

Американский режиссер Квентин Тарантино прибыл в Москву. Сюда он приехал в рамках промотура своего нового фильма ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ. Компанию ему составили продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман.

Звездная делегация приехала в столицу в начале недели, погуляла по Москве, пообщалась с публикой и даже с российскими чиновниками от кино, в том числе с министром культуры Владимиром Мединским. 7 августа Тарантино встретился с прессой: в столичном отеле The Ritz Carlton состоялась пресс-конференция, посвященная его фильму. Чуть ранее на летней веранде О2 Lounge прошел фотоколл.

Фото с мероприятий предоставлены WDSSPR Sony. Фотограф: Геннадий Авраменко.   

 

07.08.2019

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