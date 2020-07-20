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На «Горький Fest» прошла премьера фильма «Тень звезды»

Фильм представили публике 18 июля

18 июля в Нижнем Новгороде прошла премьера фильма ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ. Картину показали в рамках цикла гала-премьер фестиваля «Горький fest». показ прошел на главной площадке фестиваля – в Драматическом театре − в соответствии с новыми нормами по безопасности: в зале было 50 человек (максимальная квота для показа).

Небольшое количество зрителей добавило атмосферности просмотру, у картины был большой позитивный отклик.

На мероприятии картину представила съемочная группа фильма: режиссер Дмитрий Губарев, продюсеры Михаил Курбатов и Анна Курбатова, а также актрисы Юлия Франц и Александра Черкасова-Служитель, сыгравшая одну из главных ролей.

Романтический экшн ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ выйдет в прокат в кинотеатрах с 20 августа.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Космос PR».

 

20.07.2020

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