В Москве прошла премьера комедии «Трудности выживания»

Фотоотчет из мультиплекса «КИНО OKKO Афимолл Сити»

15 августа в кинотеатре «КИНО ОККО Афимолл Сити» состоялась московская премьера романтической комедии ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ. Это новый фильм продюсера ХОРОШЕГО МАЛЬЧИКА Василия Соловьева и режиссера «Интернов» Евгения Торреса.

Фильм зрителям представили режиссер Евгений Торрес, продюсеры Василий Соловьев, Анна Пескова, сценарист Антон Риваль, а также актеры Александр Самойленко, Анна Ардова, Елизавета Кононова и Василий Бриченко.

Напомним, что российская премьера ТРУДНОСТЕЙ ВЫЖИВАНИЯ прошла в начале августа на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Лента с участием Лизы Кононовой, Яна Цапника, Анны Ардовой, Надежды Сысоевой, Александра Самойленко и Василия Бриченко выйдет в прокат с 22 августа.

Фото предоставлены пресс-службой фильма. (Фотограф – Геннадий Авраменко).

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16.08.2019