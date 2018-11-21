В Москве прошла премьера фантастического триллера «Апгрейд»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

20 ноября состоялась премьера фантастического экшна АПГРЕЙД – проекта от продюсеров хитов СПЛИТ, СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ и СУДНАЯ НОЧЬ. Главным звездным гостем премьеры стал известный блогер и стендап-комик Данила Поперечный, озвучивший в фильме роль Стема – искусственного интеллекта, вживленного в главного героя.

Гости премьеры смогли сфотографироваться и пообщаться с видеоблогером. Поддержать фильм и оценить озвучку также пришел известный актер и комик Денис Косяков.

Лента АПГРЕЙД выходит в кинотеатрах России – 22 ноября 2018 года.

Фото предоставлены PR-службой компании «Экспонента фильм».

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21.11.2018