В Москве представили «Успех»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

28 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера лирической комедии УСПЕХ. Историю о шоу-бизнесе, нереальных мечтах, рок-н-ролле, любви и свободе представили режиссер фильма Павел Руминов, продюсеры Сергей Бобза и Георгий Малков, исполнители главных ролей Юлия Снигирь, Роман Курцын, Мария Лобанова. Первыми зрителями стали Евгений Цыганов, Михаил Кучмент, Марина Кисс, Вячеслав Манучаров, Мария Шалаева, Анна Бачалова, Маша Макарова, Борис Дергачев, Кирилл Васильев, Илья Ермолов, Екатерина Андреева, Сергей Швыдкой, Илья Маланин, Марюс Вайсберг, Рубен Дишдишян, Сергей Ливнев, DJ Грув, группа «Вельвет» и другие.

«Фильм объединяет в себе три жанра – комедию, мелодраму и драму, в этом он следует лучшим традициям советского кино, когда зритель за один сеанс успевал получить весь спектр эмоций – юмор комедии, романтику мелодрамы и катарсическое очищение драмы, – рассказывает Сергей Бобза. – УСПЕХ сделан в «фирменном» стиле режиссера Павла Руминова, в котором он объединил два своих предыдущих фильма – душераздирающую драму Я БУДУ РЯДОМ и романтическую комедию СТАТУС: СВОБОДЕН. В итоге зритель получает все – и смех, и слезы, и любовь».

Фильм выйдет в прокат 7 ноября.

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30.10.2019