Фотоальбом

В Москве прошла премьера фильма «В Кейптаунском порту...»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино Горизонт»

26 августа в московском кинотеатре «Формула кино Горизонт» состоялась премьера новой картины Александра Велединского В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ... Фильм представили режиссер и актеры: Владимир Стеклов, Данил Стеклов, Сергей Сосновский, Анна Уколова, Максим Лагашкин, Анфиса Черных.

Гостями премьеры стали Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Кирилл Плетнев, Александр Петров, Константин Хабенский, Алексей Серебряков, Борис Грачевский, Алексей Попогребский и другие.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой компании «Парадиз». Фотограф: Максим Ли 

 

27.08.2019

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