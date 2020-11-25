Москве представили комедию «Вечер шутов или серьезно с приветом»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В московском киноцентре «Октябрь» с размахом прошла премьера новой лирической комедии режиссера Лилии Трофимовой ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ. Фильм рассказывает историю, произошедшую за день до Нового года. Когда мы ожидаем исполнения желаний, даже не подозревая, что они могут исполниться.

Гостями мероприятия стали: Алексей Макаров, Митя Фомин, Стас Костюшкин с женой Юлей, певец SHERU, Александр Соколовский с женой, Эвелина Бледанс, Елена Борщева с дочкой, Евгения Малахова, Ангелина Стречина, Дарья Повереннова, Анна Чурина, Елена Старостина, Аня Бегунова, Виктория Рунцова, Виктория Богатырева, Катя Мадалинская, режиссер и сценарист Оксана Михееева, Екатерина Рокотова, Настя Крайнова, блогер Анна Акопян и многие другие.

Гости разделили свою радость со съемочной командой фильма: Алисой Гребенщиковой, Григорием Сиятвинда, Сергеем Колешней, Георгием Витязевым, Романом Шумиловым, Дарьей Егоровой и Арсением Сергеевым.

Перед просмотром фильма, Лилия представила гостям и зрителям всю съемочную команду, а также особенно поблагодарила продюсера фильма Сергея Колешню, который, кстати, также является и исполнителем главной мужской роли, за его вклад в создание фильма, поддержку и плодотворную совместную работу.

Картина выходит в прокат с 26 ноября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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25.11.2020