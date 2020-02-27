В Москве прошла светская премьера фильма «Очень женские истории»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

26 февраля в киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ. Картину представила съемочная группа: исполнительницы главных ролей Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Полина Виторган и Анфиса Черных, режиссеры Наташа Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева и Антон Бильжо, а также продюсер и автор идеи Юлия Мишкинене.

Также на премьере присутствовали: Ирина Безрукова, Роман Билык (Рома Зверь), Анна Чурина, Анна Банщикова, Таисия Вилкова, Александр Маленков, Андрей Мерзликин с супругой, Анна Котова-Дерябина, Мария Машкова, Светлана Камынина, Карина Мишулина, Наталья Земцова, Рената Пиотровски, Дарья Екамасова, Алена Чехова, Александра Черкассова-Служитель, Данил Стеклов и др.

Фильм рассказывает о десяти разных героинях большого города, которых объединяет одно − жажда жизни по-настоящему. Девушки сталкиваются со стандартными и нестандартными жизненными ситуациями − будь то спасение близкого человека от зависимости, дружба с возлюбленной второй половины, вовлечение в разнообразные авантюры или даже приобретение супруга в аренду.

В российский прокат фильм выходит 5 марта 2020 (прокатчик: Capella Film).

Фото с премьеры предоставлены компанией Capella Film.

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27.02.2020