В Москве состоялась премьера семейной комедии «Виктория»

25 ноября в Центральном доме кино Союза Кинематографистов состоялась премьера спортивной семейной комедии ВИКТОРИЯ. Гостями мероприятия стали: Прохор Шаляпин, Дарья Повереннова, Данила Белых, Теона Дольникова, Сергей Коньков, Алена Чехова, Анастасия Гребенкина, Илья Антоненко, Настя Крайнова, Виктория Рунцова.
Картину зрителям представили исполнители главных ролей Максим Щеголев и Евгения Малахова, а также съемочная группа фильма во главе с режиссером Уралом Сафиным.
Прокат картины начнется 26 ноября и продлится до 10 декабря в 50 кинотеатрах по всей России.
Фото с премьеры предоставлены пресс-службой фильма. Фотограф: Максим Ли.
26.11.2020