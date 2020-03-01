В Москве прошла премьера мультфильма «Вперед»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столице в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера анимационного фильма Disney и Pixar ВПЕРЕД. Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и актер Филипп Лебедев, озвучивший главного героя фильма, юного эльфа Иэна Лайтфута.

Среди первых зрителей нового анимационного приключения в Москве были российские актеры и музыкальные исполнители с детьми: Екатерина Вилкова, Маша Шалаева, Оксана Акиньшина, Манижа, Антонина Паперная, Денис Шведов, Максим Лагашкин, Ангелина Стречина, Анатолий Белый, Тимур Родригез, Анна Бутурлина, Анна Бегунова, Снежина Кулова, Валерий Тодоровский и другие.

Фото предоставлены компанией Disney.

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01.03.2020