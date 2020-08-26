В Москве прошла звездная премьера фильма «Вратарь галактики»

Фототчет из киноцентра «Октябрь»

25 августа в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фантастического семейного экшена Джаника Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Фильм представили: режиссер Джаник Файзиев, продюсер Сергей Сельянов, оператор Максим Осадчий, актеры Светлана Иванова, Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Мария Лисовая, Светлана Пермякова и другие.

«Мне на ум ничего не приходит кроме фразы героя анимационного фильма: «Мы строили, строили… и наконец мы здесь». Я рад видеть знакомые лица в зале, рад, что вы пришли», − сказал режиссер и продюсер Джаник Файзиев, представляя фильм.

Гостями премьеры стали: продюсеры Игорь Угольников, Антон Калинкин, Илья Бачурин, актеры Максим Аверин, Стася Милославская, Александр Петров, Екатерина Шпица, Юлия Хлынина, Кристина и Анжелика Каширины, писатель Александр Цыпкин, телеведущий Оскар Кучера, гендиректор Роскино Евгения Маркова, Антон Калинкин, исполнительный директор Фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, редакционный директор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева и другие.

Премьеру посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поздравила создателей, и отметила, что ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ − «очень романтичное кино, созданное людьми, которые верили в то, что делают».

«Это невероятная работа, — сказала Любимова, — Меня переполняют чувства, это так не просто, возвращаться после такой паузы. И то, что вы здесь, на сцене, и мы начинаем с проекта, который был выстрадан режиссером, командой, которая верила в него, и заставила всех верить и нас, и, надеюсь, зрителей, которые придут после паузы в кинотеатры».

Семейный блокбастер выходит в прокат в День российского кино 27 августа и стал первым крупным российским кинорелизом после карантина и остановки работы кинотеатров.

Фотографии с премьеры предоставлены компанией «Наше кино».

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26.08.2020