В столице прошла премьера фильма «Вурдалаки»

Фотоотчет из мультиплекса «Синема Парк Ривьера»

В московском мультиплексе «Синема Парк Ривьера» прошла премьера российского фильма ВУРДАЛАКИ. Партнерами мероприятия стали бренд игристого вина «Золотая Балка» и компания GranVie, визажисты которой с помощью бренда Provoc создавали мистические образы всем, кто пришел на премьеру. Сразу при входе в кинотеатр они погружались в сказочно-мистическую атмосферу: приглушенный свет, тревожная музыка, таинственные незнакомки в бархатных нарядах и с окровавленными клыками...

Первым зрителям картину представили исполнители главных ролей Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Игорь Хрипунов, Анна Арланова, Валерия Арефьева, а также продюсеры Андрей Радько и Екатерина Гордецкая (Продюсерский Центр «Горад»).

В ленте рассказывается история дворянина Андрея (Константин Крюков), который отправляется в отдаленный монастырь в Карпатах, чтобы передать монаху Лавру (Михаил Пореченков) послание от самой Императрицы. По прибытии герой становится участником странных и опасных событий, в центре которых - прекрасная Милена (Аглая Шиловская)... Андрею предстоит поверить, что для любви смерти нет.

Приглашая зрителей на просмотр, Михаил Пореченков отметил, что в фильме есть «и любовь, и приключения, и борьба добра со злом». В чем убедились звездные гости: Анфиса Черных, Александр Шепс и Мэрилин Керро, Александр Соколовский, Рената Пиотровски, Александр Асташенок, модельер Алина Асси и актриса Катрин Асси и другие.

ВУРДАЛАКИ выходят в широкий прокат 22 февраля.

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16.02.2017