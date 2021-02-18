В Москве прошла премьера фильма «Белый снег»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера масштабного спортивного байопика о лыжнице Елене Вяльбе БЕЛЫЙ СНЕГ. Фильм прослеживает путь легендарной спортсменки от первых шагов на лыжах до триумфа на Чемпионате мира 1997 года, где Елена завоевала 5 золотых медалей из 5 возможных. Всего на счету Вяльбе три олимпийских «золота» и четырнадцать золотых медалей на Чемпионатах мира.

Првым зрителям картину представили сама Елена Вяльбе, режиссер Николай Хомерики, продюсеры Тимур Хван, Марат Ким, Алексей Рязанцев, актеры Ольга Лерман, Анна Уколова, Федор Добронравов, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева, Вадим Андреев и многие другие.

Гостями премьеры стали российские знаменитости: Вадим Галыгин, Костя Цзю, Анна Калашникова, Александр Легков, Ирина Рахманова, Федор Добронравов, Анна Уколова, Анна Котова-Дерябина, Ольга Лерман, Александр Устюгова и другие.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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18.02.2021