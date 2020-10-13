В столице прошла премьера документального фильма Woman

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

12 октября в кинотеатре «Иллюзион» ЦДК представил документальный фильм WOMAN («Женщина») − всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Картина выходит в российский прокат 15 октября при поддержке LVMH и Mafin. Героини проекта рассуждают о материнстве, образовании, браке и финансовой независимости, говорят и о более закрытых темах — менструации и сексуальности. Все вместе они дают ответ на вопрос, что значит быть женщиной в современном мире.

Компания Vinicom угощала зрителей закрытого показа вином.

«Трейлер фильма начинается со слов I love being a woman. Я могу сказать, что я тоже счастлива, что я − женщина, − говорит Софья Капкова, основатель «Центра документального кино». − Этот фильм состоит из 2000 честных историй женщин со всего мира. Я бы даже сказала, что это не просто документальное кино, это большой проект о жизни реальных людей, сделанный реальными людьми».

После проката фильм можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой картины (фотографы: Егор Шунто и Ксения Угольникова).

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13.10.2020