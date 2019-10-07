Фотоальбом

На Comic Con Russia представили фильм «Ярды»

Фотоотчет из «Крокус Экспо»

На Comic Con Russia прошла презентация одного из самых дерзких проектов будущего года – фильма ЯРДЫ. Его готовит группа молодых дебютантов В центре проекта история преодоления себя на фоне жестокого города и четкого свода правил в современной рэп-тусовке. Зритель увидит только свежие лица и нетривиальное развитие сюжета. Знакомая завязка, по словам авторов, не обернется повторением пройденного. Дерзко, ярко, свежо и без какой-либо финансовой и моральной поддержки государства.

По сюжету простой парнишка Ярик приехал в столицу, чтобы устроить свою жизнь – добиться успеха в любимом деле, построить серьезные отношения, вместе с друзьями двигаться вперед. Но у большого города на Ярика другие планы. Все твердят, что пора смириться, стать «нормальным». Возможно ли отступить, когда на кону мечта?

Гости Comic Con Russia первыми увидели эксклюзивные материалы фильма, а также смогли задать вопросы создателям картины. Каждый из актеров со сцены рассказал о своем персонаже, а продюсер картины Владимир Комаров пообещал заряд бодрости и энергии от молодого и независимого российского поколения.

«Наше кино ровно о таких, как вы. Молодых ребятах, которые не боятся что-то изменить в своей жизни! Мы сами такие же», – признается режиссер картины Андрей Корытко на презентации фильма в рамках Comic Con Russia.

Лента выходит в прокат 30 января 2020 года. Дистрибьютор – Planeta Inform Film Distribution.

Фото предоставлены PR-службой фильма ЯРДЫ

 

07.10.2019

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