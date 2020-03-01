Предварительная касса уикенда №9 27.02 - 01.03.2020


Предварительная касса уикенда: «Джентльмены» выходят в лидеры

«Лед 2» опускается на вторую строчку

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 VLG 3 877 169 133 382
$2 581 401		 192 854
$2 943		 -30,9% 918 631 727
$14 569 893
2 SPPR 3 1825 135 300 000
$2 065 018		 74 137
$1 132		 -54,4% 1 302 200 000
$20 653 450
3 UPI 2 1597 108 832 538
$1 661 058		 68 148
$1 040		 -57,1% 472 163 566
$7 413 465
4
СОНИК В КИНО
Sonic the Hedgehog
 CPP 2 2045 82 300 000
$1 256 105		 40 244
$614		 -62,8% 564 800 000
$8 867 954
5 CP 1 1780 46 000 000
$702 076		 25 843
$394		 - 46 000 000
$702 076
  ИТОГО TOP-5:   541 565 920
$8 265 658		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.52 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Предварительная касса уикенда: самой кассовой новинкой стал «Доктор Дулиттл» (Предварительные сборы уикенда 20.02.2020)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAE - Каскад фильм
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CS - Cinemaus Studio
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
MFC - Magic Film Company
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - ПРОвзгляд
RWV - Russian World Vision
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга

02.03.2020 Автор: БК

Фотоальбомы

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера фильма «Один вдох»

Подробнее
Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

ТНТ провел звездную премьеру сериала «Патриот»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве прошла светская премьера фильма «Очень женские истории»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве состоялась светская премьера фильма «Лед 2»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 