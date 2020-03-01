Предварительная касса уикенда: «Джентльмены» выходят в лидеры

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
The Gentlemen
|VLG
|3
|877
|169 133 382
$2 581 401
|192 854
$2 943
|-30,9%
|918 631 727
$14 569 893
|2
|SPPR
|3
|1825
|135 300 000
$2 065 018
|74 137
$1 132
|-54,4%
|1 302 200 000
$20 653 450
|3
|UPI
|2
|1597
|108 832 538
$1 661 058
|68 148
$1 040
|-57,1%
|472 163 566
$7 413 465
|4
|
СОНИК В КИНО
Sonic the Hedgehog
|CPP
|2
|2045
|82 300 000
$1 256 105
|40 244
$614
|-62,8%
|564 800 000
$8 867 954
|5
|CP
|1
|1780
|46 000 000
$702 076
|25 843
$394
|-
|46 000 000
$702 076
|ИТОГО TOP-5:
|541 565 920
$8 265 658
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.52 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
02.03.2020 Автор: БК
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