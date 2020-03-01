Предварительная касса уикенда: «Джентльмены» выходят в лидеры

«Лед 2» опускается на вторую строчку

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

The Gentlemen VLG 3 877 169 133 382

$2 581 401 192 854

$2 943 -30,9% 918 631 727

$14 569 893 2 ЛЕД 2

SPPR 3 1825 135 300 000

$2 065 018 74 137

$1 132 -54,4% 1 302 200 000

$20 653 450 3 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА

Dolittle UPI 2 1597 108 832 538

$1 661 058 68 148

$1 040 -57,1% 472 163 566

$7 413 465 4 СОНИК В КИНО

Sonic the Hedgehog CPP 2 2045 82 300 000

$1 256 105 40 244

$614 -62,8% 564 800 000

$8 867 954 5 ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА

CP 1 1780 46 000 000

$702 076 25 843

$394 - 46 000 000

$702 076 ИТОГО TOP-5: 541 565 920

$8 265 658

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.52 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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