Предварительная касса уикенда: «Вперед» уступил «Отелю «Белград»

За третье место схлестнулись «Джентльмены» и «Человек-невидимка»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

CP 1 1997 222 300 000

$3 364 104 111 317

$1 685 - 223 400 000

$3 380 751 2 ВПЕРЕД

Onward WDS 1 1434 176 104 577

$2 665 021 122 807

$1 858 - 176 104 577

$2 665 021 3 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

The Gentlemen VLG 4 600 98 773 981

$1 494 764 164 623

$2 491 -41,6% 1 071 836 691

$16 999 789 4 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

The Invisible Man UPI 1 1059 96 926 274

$1 466 802 91 526

$1 385 - 96 926 274

$1 466 802 5 ЛЕД 2

SPPR 4 1240 66 100 000

$1 000 303 53 306

$807 -52,1% 1 405 900 000

$22 298 176 ИТОГО TOP-5: 660 204 832

$9 990 993

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.08 руб.

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Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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