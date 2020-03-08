Предварительная касса уикенда №10 05.03 - 08.03.2020


Предварительная касса уикенда: «Вперед» уступил «Отелю «Белград»

За третье место схлестнулись «Джентльмены» и «Человек-невидимка»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 1 1997 222 300 000
$3 364 104		 111 317
$1 685		 - 223 400 000
$3 380 751
2 WDS 1 1434 176 104 577
$2 665 021		 122 807
$1 858		 - 176 104 577
$2 665 021
3 VLG 4 600 98 773 981
$1 494 764		 164 623
$2 491		 -41,6% 1 071 836 691
$16 999 789
4 UPI 1 1059 96 926 274
$1 466 802		 91 526
$1 385		 - 96 926 274
$1 466 802
5 SPPR 4 1240 66 100 000
$1 000 303		 53 306
$807		 -52,1% 1 405 900 000
$22 298 176
  ИТОГО TOP-5:   660 204 832
$9 990 993		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.08 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Предварительная касса уикенда: «Джентльмены» выходят в лидеры (Предварительные сборы уикенда 27.02.2020)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAE - Каскад фильм
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CPP - Централ Партнершип Paramount
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
INK - Иноекино
LENT - Ливандия Энтертейнмент
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PRGK - Престиж Кино
RUR - Русский Репортаж
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

10.03.2020 Автор: БК

Фотоальбомы

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера фильма «Sheena667»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера мультфильма «Вперед»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера фильма «Один вдох»

Подробнее
Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

ТНТ провел звездную премьеру сериала «Патриот»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве прошла светская премьера фильма «Очень женские истории»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 