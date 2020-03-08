Предварительная касса уикенда: «Вперед» уступил «Отелю «Белград»

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|1
|1997
|222 300 000
$3 364 104
|111 317
$1 685
|-
|223 400 000
$3 380 751
|2
|
ВПЕРЕД
Onward
|WDS
|1
|1434
|176 104 577
$2 665 021
|122 807
$1 858
|-
|176 104 577
$2 665 021
|3
|
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
The Gentlemen
|VLG
|4
|600
|98 773 981
$1 494 764
|164 623
$2 491
|-41,6%
|1 071 836 691
$16 999 789
|4
|
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
The Invisible Man
|UPI
|1
|1059
|96 926 274
$1 466 802
|91 526
$1 385
|-
|96 926 274
$1 466 802
|5
|SPPR
|4
|1240
|66 100 000
$1 000 303
|53 306
$807
|-52,1%
|1 405 900 000
$22 298 176
|ИТОГО TOP-5:
|660 204 832
$9 990 993
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.08 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Предварительная касса уикенда: «Джентльмены» выходят в лидеры (Предварительные сборы уикенда 27.02.2020)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
10.03.2020 Автор: БК