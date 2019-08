Предварительная касса уикенда: «Однажды... в Голливуде» заработал 466,5 млн рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса

1 ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ

Once Upon a Time in Hollywood WDSSPR 1 1221 466 500 000

$7 167 000 382 064

$5 870 - 466 500 000

$7 167 000

2 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw UPI 2 1569 156 446 980

$2 403 549 99 711

$1 532 -67,4% 799 733 184

$12 610 110

3 КОРОЛЬ ЛЕВ

The Lion King WDSSPR 4 1267 95 200 000

$1 462 590 75 138

$1 154 -57,3% 2 432 400 000

$38 640 191

4 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (ДАША-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА)

Dora and the Lost City of Gold CPP 1 1572 55 200 000

$848 057 35 115

$539 - 55 200 000

$848 057

5 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ 1

Scary Stories to Tell in the Dark PRD 1 1193 44 308 362

$680 725 37 140

$571 - 44 366 037

$681 611