Предварительная касса уикенда: «Холодное сердце 2» стартует с рекордом в 800 млн

Детектив «Достать ножи» идет вторым

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2

Frozen 2 WDSSPR 1 1491 800 000 000

$12 505 862 536 553

$8 388 - 800 000 000

$12 505 862 2 ДОСТАТЬ НОЖИ

Knives Out CP 1 1482 104 600 000

$1 635 141 70 580

$1 103 - 126 900 000

$1 983 742 3 FORD ПРОТИВ FERRARI

Ford v Ferrari FOX 3 731 69 801 696

$1 091 163 95 488

$1 493 -56,6% 541 890 307

$8 440 659 4 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1

MG 1 1374 58 138 127

$908 834 42 313

$661 - 58 138 127

$908 834 5 АВАНПОСТ 2

CRP 2 1858 36 000 000

$562 764 19 376

$303 -58,7% 148 000 000

$2 311 778 ИТОГО TOP-5: 1 068 539 823

$16 703 765

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.97 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Данные включают СНГ



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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