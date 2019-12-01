Предварительная касса уикенда: «Холодное сердце 2» стартует с рекордом в 800 млн

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2
Frozen 2
|WDSSPR
|1
|1491
|800 000 000
$12 505 862
|536 553
$8 388
|-
|800 000 000
$12 505 862
|2
|
ДОСТАТЬ НОЖИ
Knives Out
|CP
|1
|1482
|104 600 000
$1 635 141
|70 580
$1 103
|-
|126 900 000
$1 983 742
|3
|
FORD ПРОТИВ FERRARI
Ford v Ferrari
|FOX
|3
|731
|69 801 696
$1 091 163
|95 488
$1 493
|-56,6%
|541 890 307
$8 440 659
|4
|MG
|1
|1374
|58 138 127
$908 834
|42 313
$661
|-
|58 138 127
$908 834
|5
|
АВАНПОСТ 2
|CRP
|2
|1858
|36 000 000
$562 764
|19 376
$303
|-58,7%
|148 000 000
$2 311 778
|ИТОГО TOP-5:
|1 068 539 823
$16 703 765
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.97 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Данные включают СНГ
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
02.12.2019 Автор: БК
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