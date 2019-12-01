Предварительная касса уикенда №48 28.11 - 01.12.2019


Предварительная касса уикенда: «Холодное сердце 2» стартует с рекордом в 800 млн

Детектив «Достать ножи» идет вторым

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 1 1491 800 000 000
$12 505 862		 536 553
$8 388		 - 800 000 000
$12 505 862
2 CP 1 1482 104 600 000
$1 635 141		 70 580
$1 103		 - 126 900 000
$1 983 742
3 FOX 3 731 69 801 696
$1 091 163		 95 488
$1 493		 -56,6% 541 890 307
$8 440 659
4 MG 1 1374 58 138 127
$908 834		 42 313
$661		 - 58 138 127
$908 834
5 CRP 2 1858 36 000 000
$562 764		 19 376
$303		 -58,7% 148 000 000
$2 311 778
  ИТОГО TOP-5:   1 068 539 823
$16 703 765		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.97 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Данные включают СНГ

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BTF - Beat Films
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
INK - Иноекино
MFC - Magic Film Company
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
PVZGL - ПРОвзгляд
RWV - Russian World Vision
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

02.12.2019 Автор: БК

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