Касса России: в битве новинок «Гудбай, Америка» обошла «Честного вора»

Но оба уступили «Стрельцову»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 СТРЕЛЬЦОВ

CP 3 1581 40 900 000

$523 755 25 870

$331 -45,3% 286 400 000

$3 751 146 2 ГУДБАЙ, АМЕРИКА

CRP 1 1487 36 500 000

$467 409 24 546

$314 - 36 500 000

$467 409 3 ЧЕСТНЫЙ ВОР 1

Honest Thief MG 1 512 31 613 609

$404 836 61 745

$791 - 31 613 609

$404 836 4 ДОВОД

Tenet CAO 6 1080 30 300 000

$388 014 28 056

$359 -34,4% 817 800 000

$11 072 299 5 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ

Bigfoot Family VLG 2 1236 27 875 987

$356 973 22 553

$289 -26,8% 74 588 211

$946 791 ИТОГО TOP-5: 167 189 596

$2 140 986

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.09 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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