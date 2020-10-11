Касса России: в битве новинок «Гудбай, Америка» обошла «Честного вора»

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|3
|1581
|40 900 000
$523 755
|25 870
$331
|-45,3%
|286 400 000
$3 751 146
|2
|CRP
|1
|1487
|36 500 000
$467 409
|24 546
$314
|-
|36 500 000
$467 409
|3
|
ЧЕСТНЫЙ ВОР 1
Honest Thief
|MG
|1
|512
|31 613 609
$404 836
|61 745
$791
|-
|31 613 609
$404 836
|4
|
ДОВОД
Tenet
|CAO
|6
|1080
|30 300 000
$388 014
|28 056
$359
|-34,4%
|817 800 000
$11 072 299
|5
|
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
Bigfoot Family
|VLG
|2
|1236
|27 875 987
$356 973
|22 553
$289
|-26,8%
|74 588 211
$946 791
|ИТОГО TOP-5:
|167 189 596
$2 140 986
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.09 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
12.10.2020 Автор: БК
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