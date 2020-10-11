Предварительная касса уикенда №41 08.10 - 11.10.2020


Касса России: в битве новинок «Гудбай, Америка» обошла «Честного вора»

Но оба уступили «Стрельцову»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 3 1581 40 900 000
$523 755		 25 870
$331		 -45,3% 286 400 000
$3 751 146
2 CRP 1 1487 36 500 000
$467 409		 24 546
$314		 - 36 500 000
$467 409
3
ЧЕСТНЫЙ ВОР 1
Honest Thief
 MG 1 512 31 613 609
$404 836		 61 745
$791		 - 31 613 609
$404 836
4 CAO 6 1080 30 300 000
$388 014		 28 056
$359		 -34,4% 817 800 000
$11 072 299
5 VLG 2 1236 27 875 987
$356 973		 22 553
$289		 -26,8% 74 588 211
$946 791
  ИТОГО TOP-5:   167 189 596
$2 140 986		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.09 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: «Стрельцов» положил в копилку еще 75 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 01.10.2020)

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08.10.2020

ЛУЧШИЕ ГОДЫ / Gli anni più belli (MFC), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MFC - Magic Film Company
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

12.10.2020 Автор: БК

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