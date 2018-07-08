Касса России: «Человек-муравей и оса» заработали почти 300 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА
Ant-Man and the Wasp
|WDSSPR
|1
|1195
|298 500 000
$4 720 860
|249 791
$3 951
|-
|298 500 000
$4 720 860
|2
|
СУПЕРСЕМЕЙКА 2
Incredibles 2
|WDSSPR
|4
|1065
|43 600 000
$689 546
|40 939
$647
|-42,1%
|810 400 000
$12 839 037
|3
|
8 ПОДРУГ ОУШЕНА
Ocean’s 8
|CAO
|3
|904
|32 859 675
$519 685
|36 349
$575
|-52,1%
|347 950 103
$5 469 194
|4
|
ТЫ ВОДИШЬ!
Tag
|CAO
|2
|1214
|29 986 861
$474 251
|24 701
$391
|-53,4%
|124 741 152
$1 975 628
|5
|
ВО ВЛАСТИ СТИХИИ
Adrift
|VLG
|2
|675
|21 035 187
$332 677
|31 163
$493
|-34,1%
|71 714 896
$1 135 808
|ИТОГО TOP-5:
|425 981 723
$6 737 019
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.23 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
09.07.2018 Автор: БК