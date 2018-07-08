Предварительная касса уикенда №27 05.07 - 08.07.2018


Касса России: «Человек-муравей и оса» заработали почти 300 млн рублей

Другие новинки сильно отстают от лидера

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 1 1195 298 500 000
$4 720 860		 249 791
$3 951		 - 298 500 000
$4 720 860
2 WDSSPR 4 1065 43 600 000
$689 546		 40 939
$647		 -42,1% 810 400 000
$12 839 037
3 CAO 3 904 32 859 675
$519 685		 36 349
$575		 -52,1% 347 950 103
$5 469 194
4 CAO 2 1214 29 986 861
$474 251		 24 701
$391		 -53,4% 124 741 152
$1 975 628
5 VLG 2 675 21 035 187
$332 677		 31 163
$493		 -34,1% 71 714 896
$1 135 808
  ИТОГО TOP-5:   425 981 723
$6 737 019		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.23 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAE - Каскад фильм
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PRD - Парадиз
PVZGL - ПРОвзгляд
RWV - Russian World Vision
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

09.07.2018 Автор: БК

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