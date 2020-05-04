Международная касса: кинотеатры азиатско-тихоокеанского региона потеряли 88% выручки

Первый квартал 2020 года принес кинотеатрам азиатско-тихоокеанского региона на 88% кассовых сборов меньше. Об этом свидетельствую данные аналитического агенства S&P Global Intelligence. Их приводит The Hollywood Reporter. Регион является важнейшим для формирования международного бокс-офиса: здесь находятся второй, третий и четвертый по величине рынки мира (Китай, Япония и Южная Корея), а также такие перспективные и хорошо собирающие кассу территории, как Австралия и Индонезия.

В первом квартале года из-за эпидемии коронавируса азиатско-тихоокеанский регион пострадал больше всех. Прежде всего, из-за раннего закрытия Китая. Этот рынок в период с января по март 2020 года собрал на 97,4% кассы меньше, чем за тот же период годом ранее. Всего же, в регионе в первом квартале 2020 года было собрало только $528 млн.

Япония не досчиталась 46,2% сборов. Первый квартал принес местным площадкам лишь $190,3 млн. Потери могли быть больше, но страна до середины апреля не включала протокол чрезвычайного положения и кинотеатры могли работать относительно свободно. Впрочем, осторожные японцы массово избегали киносеансов сами и падение кассы здесь стало наблюдаться уже с февраля.

Южная Корея за первый квартал 2020 года собрала $139,5 млн, что на 63,5% меньше, чем было в первом квартале 2019-го. Страна не вводила общегосударственных ограничений на работу кинотеатров, оставив этот вопрос на усмотрение владельцев площадок. В наиболее пострадавших от вируса регионах страны кинотеатры закрылись сами, а там, где они работали, было не так много зрителей.

В период с января по март кинотеатры Австралии собрали $110,3 млн. Это на 31,5% меньше, чем годом ранее. Первый месяцы года здесь выдались довольно успешными − основную статистику подпортил март. Кинопоказ в стране прекратился в середине этого месяца.

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04.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR