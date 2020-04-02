Международная касса: сборы азиатско-тихоокеанского региона просели на 85%

Кассовые сборы кинотеатров азиатско-тихоокеанского региона за январь и февраль 2020 года оказались на 85% меньше, чем за тот же период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании S&P Global Intelligence. Их приводит The Hollywood Reporter. Основной удар по кассе пришел из Китая, который первым закрыл кинозалы в конце января, а их там насчитывалось не менее 70 тыс. Китайские показатели первых двух месяцев года в кинопрокате на 96,7% ниже, чем показатели января-февраля 2019-го.

Коронавирус сильно замедлил прокат Южной Кореи − еще одного мощного игрока на кинопрокатном рынке региона. Страна началась закрывать кинотеатры в начале февраля, и в результате продажи кинобилетов просели на 58,7%, а число выпущенных новых картин сократилось на 28,6%. При этом в стране весьма активно начал развиваться бизнес автомобильных кинотеатров, однако общую картину с его помощью спасти было невозможно. Надо отметить, что Южная Корея не закрывала кинотеатры в директивном порядке, а лишь ограничивала их работу.

Третий по величине кинопрокатный рынок мира, Япония, в первые два месяца 2020 года просел на 41,4%, а число релизов там сократилось на 11,1%. На 12% за тот же период снизился австралийский бокс-офис, однако в январе-феврале страна еще не закрывала кинотеатры из-за угрозы эпидемии.

Согласно данным S&P Global, общее число релизов кинофильмов в прокате азиатско-тихоокеанского регона за первые два месяца года упало на 49,2%. Данные за март пока просчитываются и анализируются, но уже очевидно, что они будут еще печальнее. Именно в марте большую часть кинотеатров закрыли Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, а Китай после слабой попытки возобновления проката, снова закрыл все кинозалы.

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02.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR